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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:35 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息1月28日

** 明报**

--内地外卖网站“饿了么”最新一轮3.5亿美元融资，获中信产业基金、腾讯 及红杉资本等入股。

--新世界斥资近18亿港元，向周大福收购吉祥大厦项目40%权益。集团表示，收购后新世界拥有吉祥大厦90%股权，可拓展旗下资产组合和盈利基础。

**东方日报**

--长实 指李嘉诚海外基金会旗下VGL昨同意以最高2,200万美元代价，参与认购飞机租赁合营JVA约10%股权。

--手机生产商华为 指，内地大部分靠低价机起家的手机品牌或于三至五年内消失，而华为冀2015年智能手机的出货量能达到1亿部。同时，华为将大幅增加中高档智能手机在集团的出货占比。

--中国中药 拟购江阴天江药业81.48%，涉资不少于75.959亿及不高于83.46亿元人民币。

**苹果日报**

--阿里巴巴影业 前主席董平于1月22日于场外以每股1.5港元，减持6.25亿股，涉资9.38亿港元，持股比例由6.21%降至3.23%。 (完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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