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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:41 BJT

《香港报摘》--经济日报1月28日

**头版头条**

--为减低借钱炒股风险问题，中国监管机构近三个月连番出手去股市杠杆，昨再收紧银行的“伞形信托”（主要透过信托产品，向大户或机构投资者提供资金炒股）杠杆比率。

**其他**

--阿里巴巴 赴美上市，首度有纳入该股的交易所买卖基金（ETF），南方东英推出的南方MSCI T50 ETF 今日在港挂牌。

--金管局宣布，明年起香港银行业开始实施逆周期缓冲资本，首年本地银行需有额外0.625%资本，并逐年递增至2019年达2.5%。金管局相信银行不会有集资压力。

--阿里健康 与深圳上市的医院软件服务商卫宁软件达成战略合作。投资界预期，在医改开放政策下，中国下一个商机或是处方药的网售。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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