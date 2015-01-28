《香港报摘》--经济日报1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**头版头条**
--为减低借钱炒股风险问题，中国监管机构近三个月连番出手去股市杠杆，昨再收紧银行的“伞形信托”（主要透过信托产品，向大户或机构投资者提供资金炒股）杠杆比率。
**其他**
--阿里巴巴 赴美上市，首度有纳入该股的交易所买卖基金（ETF），南方东英推出的南方MSCI T50 ETF 今日在港挂牌。
--金管局宣布，明年起香港银行业开始实施逆周期缓冲资本，首年本地银行需有额外0.625%资本，并逐年递增至2019年达2.5%。金管局相信银行不会有集资压力。
--阿里健康 与深圳上市的医院软件服务商卫宁软件达成战略合作。投资界预期，在医改开放政策下，中国下一个商机或是处方药的网售。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号