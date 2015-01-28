港报社评：处理曾荫权案切要秉公办理--明报1月28日

前任特首曾荫权任内被指涉嫌收受利益及受贿，廉政公署调查接近3年，当局仍未决定怎样处理；刑事检控专员杨家雄在立法会答覆议员查询时，引述前任专员薛伟成说过的“very soon（很快）”来回应。凭此片言只语，若说当局就“曾案”将有什么决定，都属猜测。

此案的发展，当局最终若决定检控曾荫权，则交由司法程序处理，大家等待公正裁决，猜测自会戛然而止；若当局基于包括证据等种种原因，决定不检控曾荫权，则当局应该、也有必要详细解释，以确切无误的理由，让公众相信不检控的决定并无法治以外的其他考虑。

曾荫权曾经委请终审法院前首席法官李国能检讨防止及处理潜在利益冲突；2012年5月李国能发表的独立检讨委员会报告，指出行政长官不受《防止贿赂条例》第3条规管，“是根本缺陷，完全不恰当，行政长官不应该凌驾于规管政治委任官员和公务员的法律之上”，报告建议立法把行政长官纳入该条例，由独立机构监察行政长官收受利益。当时候任特首的梁振英表示会“认真考虑报告中各项建议，上任后尽快和严格地落实”，可是报告发表接近3年，仍然没有改变。

较早时，官员在立法会答覆提问时表示，律政司及行政署正在跟进独立检讨委员会的建议，包括研究把特首纳入《防止贿赂条例》规管，是否涉及宪制问题，云云。特首和公务员同样接受《防止贿赂条例》规管，应有法理依据，因为特首位高权重，若有谋私之心而无相应法例规管，现行机制难以制止。当局一旦落实建议，适当地规管特首，对公众重建廉洁和廉政的信心，会有促进作用。(A06)

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