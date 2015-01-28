港报社评：检讨公屋政策，防止资源滥用--文汇报1月28日

申诉专员公署昨日批评房署及房协，对公屋出现双重户籍问题，拖延调查及执法，纵容租户滥用公屋资源。实际上，公屋滥用问题突出。今次揭发的问题只是冰山一角。房署及房协不仅要堵塞审核漏洞，处罚违规占用公屋的住户，更应全面检讨并收紧公屋户籍继承和入息资产审核的政策，有效防止公屋资源被滥用。

根据现行政策，公屋住户若入息及资产两项同时超出轮候册入息3倍及84倍上限才需交出公屋，留下滥用公屋的漏洞。要同时符合入息及资产超标才会被收楼，只要入息符合要求，即使坐拥数以百万计的私人物业，亦可长期占用公屋，甚至不需缴付富户租金。而入息及资产申报是由公屋住户自行填报，不用提供证明文件，房署只负责抽查，根本难以掌握确实的滥用公屋数据。房协更无制度处理富户个案，无权迫滥用户搬走，防止滥用公屋的审查机制形同虚设。

房署及房协应进一步检讨继承户籍的政策，对已有私人物业的住户不可再有权继承公屋户籍；同时，应更深入审查和跟进公屋住户的家庭状况，若有住户虚报入息及资产而取得公屋，应立即收回单位，并提出检控，让其受到应有的法律制裁，防止滥用公屋，让公屋资源投放到迫切需要上楼的市民身上。(A04)

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