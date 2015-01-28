港报社评：检讨公屋政策，防止资源滥用--文汇报1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
申诉专员公署昨日批评房署及房协，对公屋出现双重户籍问题，拖延调查及执法，纵容租户滥用公屋资源。实际上，公屋滥用问题突出。今次揭发的问题只是冰山一角。房署及房协不仅要堵塞审核漏洞，处罚违规占用公屋的住户，更应全面检讨并收紧公屋户籍继承和入息资产审核的政策，有效防止公屋资源被滥用。
根据现行政策，公屋住户若入息及资产两项同时超出轮候册入息3倍及84倍上限才需交出公屋，留下滥用公屋的漏洞。要同时符合入息及资产超标才会被收楼，只要入息符合要求，即使坐拥数以百万计的私人物业，亦可长期占用公屋，甚至不需缴付富户租金。而入息及资产申报是由公屋住户自行填报，不用提供证明文件，房署只负责抽查，根本难以掌握确实的滥用公屋数据。房协更无制度处理富户个案，无权迫滥用户搬走，防止滥用公屋的审查机制形同虚设。
房署及房协应进一步检讨继承户籍的政策，对已有私人物业的住户不可再有权继承公屋户籍；同时，应更深入审查和跟进公屋住户的家庭状况，若有住户虚报入息及资产而取得公屋，应立即收回单位，并提出检控，让其受到应有的法律制裁，防止滥用公屋，让公屋资源投放到迫切需要上楼的市民身上。(A04)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号