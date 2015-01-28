港报社评：缺乏公屋离场机制，官僚房策落后形势--信报1月28日

由徙置区，到廉租屋，上一辈狮子山下的香港人，无不以脱离公共房屋为荣，因为谁也不想长年挤住在连厕所也要与左邻右里共用的陋舍。

公屋户一来有着“眷恋”公共房屋的强烈诱因，二来则是政府从来没有认真订下一套公平合理的“公屋离场机制”，间接造成部分公屋户滥用别人望穿秋水苦苦渴求的资源，迁出固然不肯，甚至霸占一个以上的公屋单位。

申诉专员公署主动调查，发现房署和房协的审查机制形同虚设，房协缺乏处理富户个案的制度，无权驱使滥用户搬走，有违善用资源的承诺；又指两个机构包容变纵容。

过往没有必要设立公屋离场机制，原因是你不让他离场，他自己亦会努力争取迁出；但现在情况不一样了，你没有这样的机制，公屋户就鲜有自动离场，还要绞尽脑汁占用更多空间。加上户主家人继承租住权的条件过于宽松，更使住户难以割舍而搬离。易言之，香港的房屋政策完全落后于形势，严重地与时代脱节了。

在最新一份《施政报告》，特首梁振英提出“绿表置居先导计划”，让现有公屋户以及通过详细审核并即将获编配公屋的准住户自置居所，所购买的是整座新建公屋，售价相信比居屋更便宜，因此被称作“廉价居屋”。尽管梁振英否认这是专门为富户而设的房屋阶梯，但毫无疑问，最大的得益者非富户莫属，这个先导计划因此而招来批评，指政府给予公屋“双重福利”。即使这样，到底有多大比例的富户愿意享“福利”而放弃名下公屋，仍是未知之数。

缺乏处理富户个案的制度，一来是官僚主义者抱残守缺，二来是政治现实使然，须知道，超过二百万的庞大公屋人口，实乃政党和政客不容有失的选票来源，再加上政府长期处于弱势，所以没有多少人愿意仗义执言，将不公平的公屋政策拨乱反正。

申诉专员公署所言甚是，房署和房协间接纵容部分住户滥用公屋资源，问题是，最大的罪魁祸首其实是政府从来没有正视症结所在，对于赖着不搬的富户无计可施，惟有动之以利，企图透过廉价居屋的先导计划，将之诱离原有单位。归根究底，负责任的政府必须修补缺口，尽快设立公屋离场机制，否则滥用资源者必定长揭长有，苦苦排队上楼的人龙则愈积愈长。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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