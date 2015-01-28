港报社评：堵双重户籍漏洞，保公屋制度公平--星岛日报1月28日

申诉专员公署针对公屋双重户籍的问题，炮轰房屋署及房屋协会处理不力。当政府绞尽脑汁见缝插针觅地兴建公屋，以应付长长的轮候人龙之际，却有公屋居民独霸两个单位，损人利己又不公平。

公署研究了由两个资助房屋机构提交的50宗已知双重户籍个案，大部分涉及原有公屋户，因各种理由申请得另一个公屋单位后，不肯交出原有单位，有个案拖了8年才获得解决。

这宗8年双重福利个案，涉及家有三子的年迈公屋户主，与其中一名儿子连同孙儿以“家有长者优先配屋计画”获另配公屋后，自己却仍然留居旧单位兼不肯取消原有户籍，与另外两个儿子同住，滥用机制来抢先达成分户目标。

另一种变相分户安排，是本来住在房协屋邨的租户，与家中部分成员申请房委会公屋，他们获编配新单位后，房委会会书面通知房协，由房协安排取消他们原有的公屋户籍，可是有关手续又可能一拖经年。

发生拖延的情况，户主各有各的藉口，有些涉及精神病或严重情绪问题，比较复杂。申诉专员虽然同意这些个案应该处理得合乎人情，整体而言仍然批评两个机构叹慢板，纵容这种对规规矩矩轮候公屋者不公平的行为。

以现时公屋户超过70万计，这50宗已知个案只是小数目。但是，如果不正视，就可能愈来愈多，尤其是申诉专员公署举出的个案，披露了现行机制上的漏洞，如果不加以堵塞，可能吸引更多人仿效。

公屋户恋栈两个户籍，有各式各样的原因，其中一个考虑因素，就是怕交出原有户籍后，本来留在原址的家庭成员要继续住下去，就要接受资产和入息审查，如果超额就可能被赶走，因此拖得一天是一天。

现时的机制，是规定公屋户主搬迁去新单位后要交出原有户籍，实施起来，却阻止不了部分公屋户在迁入新单位后，米已成炊，迟迟不肯取消原住单位的户籍，要当局三催四请，这机制需要改变。

当局可以考虑推出类似大学“有条件取录”的新机制，大学会预留学额给一些学生，条件是学生日后要交出公开试达到某个水平的证明。同样，房委会可以向成功申请者发出有条件入伙通知书，限定申请人要在一段时日（例如3至6个月）办好原有单位的取消户籍手续，提交证明，才可以搬进新居，过期作废，单位将会拨给其他人。

至于旧居，则容许申请人办理取消户籍手续后，继续居住一段短日子，作为方便搬屋的过渡安排。于一些特殊的个案，例如涉及严重家庭暴力，需要紧急安排，则可以另行酌情处理。

只要两个资助房屋机构做好协调机制，应可有助减少制度被滥用的机会。公屋居民要改善子女成长后的挤逼情况，诉求合理，但是应该依循当局所定的分户机制，绝不能走损害其他轮候人士合理权益的捷径，享受双重福利。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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