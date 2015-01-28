港报社评：环球货币乱战，人民币平衡木难走--经济日报1月28日

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
欧央行上周量宽后，人民币贬值压力显增，中央昨疑出手维稳。中央盘算是人民币兑美元稍弱以保经济，兑非美元货币稍强助国际化，惟美元与非美元汇价背驰加剧，人民币汇价更难平衡。 市场最关注的，固然是欧央放水会对人民币汇价后向有何启示。相信中央汇率政策有两大目标，应未改变，即一方面兑美元轻微贬值，免人民币汇价过强，以保出口竞争优势；另一方面则兑非美元货币轻微升值，维持人民币一定程度强势，鼓励国际投资者多持有人民币，助人民币国际化。 然而，中央今年若要续让人民币维持这种适度“明贬实升”的微妙状态，难度势较去年更高。 惟相比美国，欧央行上周已打响今年量宽第一枪，外界正猜测经济同样疲乏难兴的日本，加码量宽压力将续增。且不少国家，无论是发达国如加拿大，又或新兴国如印度，已先后减息撑经济，各国货币宽松动作料续有来，非美元货币颓势将尤甚于去年。 此可预视，今年美元强势更盛，而非美元货币则可能爆贬值战，中央要从中找到人民币汇价平衡点更难。皆因人民币兑美元若贬得不够多，将变相令人民币随美元走强，进一步削弱中国货品出口竞争力，令经济下行压力倍添。 惟人民币若较为靠拢其他弱势非美元货币，跟随其兑美元大贬，又恐窒碍国际投资者持有人民币作贸易、投资，以至各国央行将人民币加入其外汇储备组合的信心，不利人民币国际化进程。 正因如此今年中央要续兼顾保经济与国际化两大汇率政策目标，难度极高。惟面对此两难困局，中央对策暂相对有限，除保持警惕，按实际市况弹性拿捏平衡外，亦须加快推动人民币跨境贸易结算，缓减美元与非美元汇价大幅波动对内地外贸的冲击。若此推动有成，还可将环球汇价背驰的危机，化为人民币加速国际化的机遇。(A13)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g