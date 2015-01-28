港报财经评论：踏入业绩期，留意长汽长实--经济日报1月28日

踏入业绩期，留意长汽长实/林瑞芬 恒指昨收报24,807，跌0.4%；国指收报12,030，跌1.6%；大市成交额939亿港元。步入业绩公布期，港股焦点可以绩优股顺势摸瓜。港股受内地股市回吐所累，恒指昨回吐，技术上，24,300左右为主要短期支持关键，若失守启示上探25,000之势被挡。港股始终为A股带着走，上证一日未能有效突破3,400至3,450延升浪，港股向上突破高位阻力仍未是时候。 上证昨一度急回近3%，低见3,290，及后收窄跌幅至0.9%，收报3,352，又出现3,400至3,450前的震荡，好淡争持势仍强。忽上忽落，上下跃动，就被投资者形容为猴市，令散户无所适从，以为破位追涨可被杀淡，不跟又怕是真的破位了无法追。高位阻力破之固然令投资者喜，若回也不用太愁，3,000支持预期有，现阶段点都要有些货底，始终外围资金面仍然利好股市，小回大涨之势仍强，破高位只是时间而已。当然，货底尽量避开高PE估值股份，因股价大震的话，相关股份被藉口而掟可能令投资者意外，防股价大震被震出局，货底应似低估值低PE股为主。同时，守候机会在股市急插下再收集，金融股仍是首选。 A股在突破前争持，更宜用心留意个股的估值及基本面。1月5日以“低估值龙头长汽伺机吸”为题推介的长城汽车 ，H股较A股估值为低，更为值博，中期上望53港元，2015年度PE只接近10倍。长汽周内刚公布了业绩简报，指去年第四季度的收入同比增长25%，环比增长更大增42%至200亿人民币；净利润同比增长20%，环比增长51%至24.66亿人民币。2014年全年净利润同比则跌了2.09%至80.5亿人民币，基本上，符合市场预期，去年下半年密集推出新车型号H2、H1和H9，确认公司已在去年第三季走出谷底，已回常轨。随着H2和H1的继续上量，以及后续新车型H7/CoupeC/H8的上市，盈利回升的动力仍有谱。此外，新车规模效应以及零部件采购成本的下降，则有望带来盈利超预期的上升空间。 最后，公司今次在公告同时发布，管理层持股及变动管理制度，国泰君安认为是标志着公司开始考虑股权等多种激励方式，超市场预期，预计未来管理层更加落力关注营收的增长。

..................................................................

不良贷款升内银压力增/余少文 中国内地股市反覆，国企指数下试12,000点。此外，中国内地去年第四季不良贷款率急升，再加上沪银监局要求银行作房贷压力测试，为内银股添加短期压力。A股昨日中段急挫，尽管收市前收窄跌幅，但国企指数全日仍跌197点或1.6%，收报12,030点，成交额188亿港元，只有23%主板H股可以逆市上升，内银股更全面下跌；而红筹指数跌13点或0.3%，收报4,572点，成交额51亿港元。 虽然大市下挫，但周四是1月期指结算日，除非外围有重大利淡消息，否则国指会继续在12,000点水平整固。惟本周结算后，还有两个多星期到农历新年，中国内地有长假期外，港股也会休战，只是过去所见，人民银行会在未来两周加大放水力度，央行上周四和昨日确实重启逆回购操作，昨日逆回购额600亿人民币，7天期和28天期各半，当中28天期跨越农历年，料央行未来两周放水不变。 近日人民币显着贬值，已有机构指会影响A股云云，但如近日所指，人民币去年初大贬值，A股和H股并没有出现大跌走势，反而担心内银股不良贷款率上升的问题，因为去年第四季不良贷款率较第三季升了13点子，证券商指是2004年至2006年内银重组以来录得最大资产质素恶化最快的速度。 中国银监会仍未公布银行间去年详细的数字，但透露去年12月底银行金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%，比对第三季止的商业银行不良贷款率1.16%，即第四季升了13点子。券商认为第四季资产质素恶化的主要原因是房地产市场疲弱及工业利润增长放缓所致。但如长江实业 执行董事赵国雄表示，中国内地房地产市场未来两年可能比较困难，即使如上海等一线城市也难逃困局，中国内地房价极可能下降。业内专业人士的言论，反映中国内地房地产市场仍有下行空间，而不是憧憬中国内地楼价下跌有望放缓，又或房地产投资增速下降可能撑住楼价的看法，若然楼价持续下跌，确实会影响银行业的不良贷款表现。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘