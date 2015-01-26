欧洲政经：希腊选举否定的是失败的经济计划，而非撙节政策--英国财长

路透伦敦1月26日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示，希腊选举结果并非撙节政策受挫，而是不成功的经济计划遭到挫败，这提醒英国必须坚持目前的做法。

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

“人们厌倦了经济失败，他们厌倦了不断上升的失业率……你看到的不是撙节政策受挫，而是不成功的经济计划的挫败。而在英国，我们的经济计划正在见效，”欧思邦对BBC电台表示。

欧思邦所在的执政保守党5月面临重新选举。他说，齐普拉斯的承诺“很难兑现”。

“我希望双方现在采取负责任的行动，”他说“保持稳定，以及欧元区成员国之间进行适当的对话，显然符合英国的利益。”(完)