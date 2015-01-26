欧洲政经：希腊选举否定的是失败的经济计划，而非撙节政策--英国财长

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月26日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示，希腊选举结果并非撙节政策受挫，而是不成功的经济计划遭到挫败，这提醒英国必须坚持目前的做法。
希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。
“人们厌倦了经济失败，他们厌倦了不断上升的失业率……你看到的不是撙节政策受挫，而是不成功的经济计划的挫败。而在英国，我们的经济计划正在见效，”欧思邦对BBC电台表示。
欧思邦所在的执政保守党5月面临重新选举。他说，齐普拉斯的承诺“很难兑现”。
“我希望双方现在采取负责任的行动，”他说“保持稳定，以及欧元区成员国之间进行适当的对话，显然符合英国的利益。”(完)
(编译 张涛 审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。