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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 16:23 BJT

全球金市：黄金因美元强势而下滑，希腊大选结果催生避险需求

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                      价格    变动     涨跌%   
    现货金            1290   -4.15    -0.32
    现货银           18.15    -0.1    -0.55
    现货铂金       1254.74   -6.86    -0.54
    现货钯金           758  -12.98    -1.68
    COMEX期金         1290    -2.6     -0.2
    COMEX期银        18.18   -0.12    -0.66
    汇率
    欧元/美元       1.1217
    美元指数        94.931

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦/高琦 审校 王洋/张若琪)
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