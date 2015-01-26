香港金融：高营运成本及人才短缺对营商环境造成负面影响--毕马威

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，高营运成本及人才短缺对香港的营商环境造成负面影响，建议政府进一步完善税制以提升竞争力。
毕马威于去年12月向香港商界行政人员进行调查，以了解他们对新一年度财政预算案的期望，并收到398份回覆。
调查发现，虽然香港的财政似乎相当稳健，但受访者认为高营运成本及人才短缺对香港的营商环境造成负面影响。维持竞争力将会是政府在新一份财政预算案中需要重点处理的事情。
毕马威指出，“超过40%的受访者认为政府当务之急是提升香港竞争力，高于民生及房屋问题(31%)。”至于可能出现的结构性赤字，53%的受访者认为政府应集中刺激经济增长以提高税收。
毕马威称，预期香港政府于2014/15财政年度将录得655亿港元综合盈余，远高于官方原先预计的91亿港元，主要原因是印花税及利得税收入较预期为高。
即使政府把财政储备的投资收益港币270亿港元注入新成立的房屋储备基金，预计香港在2014/15财政年度或录得港币385亿港元盈余。
就提升香港的竞争力方面，毕马威建议政府为在港设立总部或服务公司的企业提供税务优惠，并为中小企提供优惠利得税税率。调查显示，商界对于这些建议均表示欢迎。
行政长官梁振英此前在《施政报告》中提出为创新及科技发展提供策略环境。毕马威建议，政府就研发开支提供额外税务扣减，这将有助推动企业在研发方面作出投资，提升香港长远竞争力及可持续发展能力。
毕马威中国香港区税务主管合伙人刘麦嘉轩称，除了提供税务优惠外，香港也需要进一步完善税制，例如提高自动交换税务资料安排的明确性及透明度，藉此增加香港的竞争力，紧贴国际税务发展。这包括加大力度打击避税活动，并落实经合组织的税基侵蚀与利润移转行动计划。
香港财政司司长曾俊华将于2月25日发表2015/16年度财政预算案。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率