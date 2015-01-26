《路透晚报》--1月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受希腊政局影响小幅收低，丸红重挫近5%

日本股市周一下跌，反对撙节的政党在希腊大选中胜出，引发欧元区陷入动荡的新一波疑虑，并损及投资人的冒险意愿。贸易业者丸红收盘重挫4.7%；公司收盘后宣布集团净利预估腰斩。

日经指数收低0.3%至17,468.52点，交投创下1月5日以来最低。东证股价指数下跌0.1%至1,402.08点。

--中国股市：沪综指收升至近五年半新高，中小盘成长股活跃提振市场人气

沪综指收升至近五年半新高，并为连续第五日收涨。分析师指出，今日个股表现继续活跃，中小盘成长股涨幅居前。沪综指收报3,383.18点，涨31.42点或0.94%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；上证A股今日成交3,580亿元人民币，上日为4,206亿元。

--香港股市：连续第五日收升，未受希腊大选结果影响

香港股市小升，录得连续第五个交易日的上涨，未受欧元区新政治疑虑的影响。恒生指数涨0.2%至24,909.90点，恒生国企指数跌0.3%至12,228.16点。

--汇市：欧元兑美元跌至逾11年低位后反弹，尽管希腊大选结果引发担忧

欧元在伦敦市场盘初重新站稳，投资者对欧元两日的剧烈跌势进行获利了结。希腊大选结果打压欧元跌至11年低位，一度低见1.1098美元。0836GMT，欧元/美元上涨0.18%报1.1227，欧元/日圆上扬0.58%报132.78，美元/日圆涨0.45%至118.27。

--欧元债市：较低评等公债走低，因反撙节政党赢得希腊大选

意大利公债期货下跌，希腊公债收益率(殖利率)上扬，此前希腊左翼激进联盟党在赢得大选后，承诺将削减撙节举措。

作为欧元区较低评级主权债指标的意大利公债期货一度下跌48个跳动点至138.49。希腊10年期公债收益率开高22个基点报8.99%（红条）；德国10年期公债收益率触及纪录低点0.302%。

--国际油市：油价跌逾1%，希腊大选结果打压欧元重挫

油价跌逾1%，美国原油跌向六年低位附近，此前希腊大选结果加剧欧元区不确定性，打压欧元兑美元下跌。0838GMT，3月布兰特原油跌0.88美元，至47.91美元；美国3月原油期货下跌0.58美元，报每桶45.01美元；近月合约稍早低见44.35美元，仅略高于1月13日触及的2009年4月以来低点44.20美元。

--全球金市：黄金因美元强势而下滑，希腊大选结果催生避险需求

黄金逆转稍早涨势，因美元走强抵消了因希腊反对撙节计划的政党赢得国内大选而引发的避险需求。0840 GMT，现货金报每盎司1,286.76美元，盘中稍早曾最多上涨0.4%。

--金属期市：期铜跌至五年低点，受累于美元走强和技术性卖盘

伦敦期铜一度下跌3%至2009年以来最低，美元走强引发了一波猛烈跌势，拖累上海期铜重挫5%。希腊选举结果也刺激了铜价跌势，亚洲下午交易时段跌势加剧，上海期铜跌停。

0841GMT，LME三个月期铜下跌2.26%，报每吨5,395美元，盘中一度触及5,345美元的低位，为2009年7月以来最低。上海期交所主力4月期铜跌5%，至每吨38,860元人民币，亦触及2009年7月以来最低。