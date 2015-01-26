路透基点：凯雷入股亚洲卫星7.36亿美元债务融资由四家银行提供

路透香港1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，根据上个月一份证交所 公告，四家银行将提供一笔多达7.36亿美元的债务融资，协助凯雷投资集 团购入香港上市公司亚洲卫星间接权益。 根据12月23日的公告，凯雷首先将收购亚洲卫星大股东Bowenvale的4 9.5%权益。中信集团持有Bowenvale其余的50.50%权益。Bowenvale为中信 集团与通用电气的合资公司，持有亚洲卫星的74.43%股权。 根据亚洲卫星与凯雷关连公司Ganymede Investment Holdings的联合 公告，凯雷将向通用电气支付35.8亿港元(4.62亿美元)购股，倘若并未发 生市场中断事件或有备案延期，则购股金额为37.5亿港元。 之后根据相同条件，凯雷将以每股24.82港元或26港元收购亚洲卫星 所有流通股。 在完成收购Bowenvale股份后，凯雷在中信支持下，向亚洲卫星剩余 股份提出强制性无条件全面现金要约。 根据12月23日的公告，国泰世华银行、中国信托银行、ING银行、兆 丰国际商银提供7.36亿美元，分为三部分。 凯雷以债务融资4.96亿美元为一开始的购股及之后的强制性全面收购 筹资。这笔债务分为两部分，分别为2.96亿美元及2亿美元。 根据凯雷与中信的协议，完成初步购股后，两家公司将进行一项2.4 亿美元五年期股息融资，向亚洲卫星股东派付最高6亿美元特别中期股息 。 这项股息融资据称为五年期，将有九个月提取期。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)