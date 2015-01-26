《中国债市每日综述》现券走强IRS下行，逆回购申报增新品种带动人气

* 中长债收益率及IRS均下行

* 公开市场逆回购需求申报增28天品种

* 央行提前出手稳定春节前资金预期

* 宽松政策“小招”不断，支撑债市震荡走强

路透上海1月26日 - 中国银行间市场周一中长债收益率及IRS(利率互换)均下行，本周公开市场需求申报增加了28天期逆回购新品种，央行为防止春节备付导致资金面波动或将提前释放流动性，令市场信心再受鼓舞。

他们并指出，尽管市场期盼的降准等政策一直未出，但央行在其他政策工具上动作频频，包括公开市场重启逆回购以及加力MLF定向支持等，这也继续巩固了宽松政策预期，并支撑债市震荡走强。

“央行今年动得够早的，去年(春节前)做的是21天逆(回购)，这回等于又早了一个礼拜，这样一来节前(资金面)应该无压力了，”北京一银行交易员表示。

上海一银行交易员谈到，今日收益率下滑主要集中在中长债上，短券则因成交不多而变动不大，其中10年国开债收益率下滑了约3个基点(bp)，来自外资行和券商的买盘较为踊跃，而IRS跌幅更为明显，各期限普遍下滑4-5个bp。

随着春节长假渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时资金供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。

上述银行交易员并表示，上周央行高层提到新政策工具和降准之间互不排斥，这也令降准的预期又有所抬头，“现在是小招不断，对大招也有所期待。”

他并认为，在乐观预期的推动下，债市向好的大方向仍未改变，至少目前来看持券的风险不大。

中国央行副行长潘功胜上周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。

剩余期限约9.82年的国开行固息债140229券最新成交报价 在3.80%，上日尾盘为3.84%。

国债期货主力合约TF1503 今日亦震荡攀升，收报97.800元，较上日结算价升0.180元，或0.18%。

**资金供给仍属平稳**

银行间市场周一主要回购利率继续稳中下探。交易员表示，除隔夜资金拆借略为不易之外，七天及14天期限品种供给均较为充裕，大行亦不同程度稳定融出资金，机构整体预期尚较为平稳。

交易员指出，虽然月末及跨节资金面仍面临挑战，但继上周重启七天逆回购操作之后，本周又新增28天逆回购需求申报，市场对央行扶助流动性紧张时点仍抱期待。

“早上隔夜资金不大好借， 但也还好，国开、四大行都有在出，难度不大，”上海一银行交易员称，长期资金价格现在还好，但是要接近春节了，后面肯定越长期限的越不好借，大家都会比较谨慎的。

上海另一银行交易员指出，关注明日七天期逆回购操作会不会放量，不过该品种期限较短，到期后还需要继续滚动操作，央行大概率应该会延长操作期限。

“28天(逆回购)询了本周即便不做，迟早也会做的，”他认为。