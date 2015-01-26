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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 16:46 BJT

路透基点：铠胜控股3亿美元定期贷款结案，又吸引五家银行加入--TRLPC

路透1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，金属产品制
造商--铠胜控股有限公司的3亿美元三年期定期贷款案已经完成，除了牵
头行兼簿记行澳新银行和星展银行之外，还有五家银行加入。
    
    这五家银行是：美银美林、三菱东京日联银行、汇丰控股、瑞穗银行
和三井住友银行。
    
    贷款协议将于1月30日签署，银行将可获得136-138个基点的综合收益
，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点。
    
    贷款有两年的延期选择权和105个基点的延期费。
    
    借款方于2010年设立于英属盖曼群岛，所经营业务主要为设计、研究
、生产及销售模具、消费性电子产品之相关零件及附件等业务。（完）
    
      

 (编译 高琦 审校 王洋)
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