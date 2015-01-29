更正-路透基点：铠胜控股3亿美元定期贷款结案，又吸引五家银行加入--TRLPC(1月26日)

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
(更正：因英文原文有误，内文第四段改为“5个基点的延期费”，非“1 05个基点”) 路透1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，金属产品制 造商--铠胜控股有限公司的3亿美元三年期定期贷款案已经完成，除了牵 头行兼簿记行澳新银行和星展银行之外，还有五家银行加入。 这五家银行是：美银美林、三菱东京日联银行、汇丰控股、瑞穗银行 和三井住友银行。 贷款协议将于1月30日签署，银行将可获得136-138个基点的综合收益 ，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点。 贷款有延期两年的选择权和5个基点的延期费。 借款方于2010年设立于英属盖曼群岛，所经营业务主要为设计、研究 、生产及销售模具、消费性电子产品之相关零件及附件等业务。（完） (编译 高琦 审校 王洋)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日