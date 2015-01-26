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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 16:59 BJT

《全球汇市》欧元企稳，尽管希腊大选结果引发担忧

“通常，政治人物都会在大选前发表一些民粹言论。所以目前的问题在于，他们将在多大程度上遵守向三大国际债权人做出的承诺，”三井住友信托银行的市场策略师Ayako Sera称。

欧洲央行(ECB)执委科尔在周一发表的报纸采访中表示，欧洲央行将不会参与对希腊的债务减免。 。他还表示，欧元在某一阶段必须稳定下来。

“市场基本上已经预测到(左翼激进联盟党)获胜，”法国兴业银行资深外汇分析师Sebastien Galy说。

法国兴业银行分析师Sebastien Galy称，“市场普遍预计到左翼的胜利。当前市场认为，即使出现债务重组，只会涉及官方部门，新政府上台后希腊退出欧元区的机率很小。”

其他主要货币方面，澳元兑美元 一度低见0.7850美元，为2009年中以来最低。新西兰元兑美元 跌至逾三年低点0.7407美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1237 1.1207 +0.27 -7.11 1.2097

美元/日圆 118.31 117.74 +0.48 -1.14 119.68

欧元/日圆 132.96 132.02 +0.71 -8.16 144.77

美元/瑞郎 0.8858 0.8803 +0.62 -10.89 0.9941

英镑/美元 1.5006 1.4987 +0.13 -3.64 1.5573

美元/加元 1.2460 1.2418 +0.34 +7.25 1.1618

澳元/美元 0.7908 0.7904 +0.05 -3.18 0.8168

新西兰元/美元 0.7434 0.7450 -0.21 -4.66 0.7797

欧元/瑞郎 0.9956 0.9863 +0.94 -17.21 1.2026

欧元/英镑 0.7488 0.7477 +0.15 -3.44 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3433 9.3429 +0.00 -1.33 9.4688

美元/挪威克朗 7.7710 7.7676 +0.04 +4.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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