《全球汇市》欧元企稳，尽管希腊大选结果引发担忧

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“通常，政治人物都会在大选前发表一些民粹言论。所以目前的问题在于，他们将在多大程度上遵守向三大国际债权人做出的承诺，”三井住友信托银行的市场策略师Ayako Sera称。
欧洲央行(ECB)执委科尔在周一发表的报纸采访中表示，欧洲央行将不会参与对希腊的债务减免。 。他还表示，欧元在某一阶段必须稳定下来。
“市场基本上已经预测到(左翼激进联盟党)获胜，”法国兴业银行资深外汇分析师Sebastien Galy说。
法国兴业银行分析师Sebastien Galy称，“市场普遍预计到左翼的胜利。当前市场认为，即使出现债务重组，只会涉及官方部门，新政府上台后希腊退出欧元区的机率很小。”
其他主要货币方面，澳元兑美元 一度低见0.7850美元，为2009年中以来最低。新西兰元兑美元 跌至逾三年低点0.7407美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1237 1.1207 +0.27 -7.11 1.2097
美元/日圆 118.31 117.74 +0.48 -1.14 119.68
欧元/日圆 132.96 132.02 +0.71 -8.16 144.77
美元/瑞郎 0.8858 0.8803 +0.62 -10.89 0.9941
英镑/美元 1.5006 1.4987 +0.13 -3.64 1.5573
美元/加元 1.2460 1.2418 +0.34 +7.25 1.1618
澳元/美元 0.7908 0.7904 +0.05 -3.18 0.8168
新西兰元/美元 0.7434 0.7450 -0.21 -4.66 0.7797
欧元/瑞郎 0.9956 0.9863 +0.94 -17.21 1.2026
欧元/英镑 0.7488 0.7477 +0.15 -3.44 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3433 9.3429 +0.00 -1.33 9.4688
美元/挪威克朗 7.7710 7.7676 +0.04 +4.00 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/艾茂林/高琦/洪曦; 审校 张涛/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率