中国经济：农田水利建设将实行政府和社会投入相结合的机制--征求意见稿

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 更多社会资本有望引入到农田水利这类公共事业之中来。中国国务院最新公布的农田水利条例征求意见稿中明确，农田水利建设实行政府投入和社会投入相结合的机制。
新华社周一刊登的意见稿表示，大中型农田水利工程建设以政府投入为主，鼓励社会资本投入。小型农田水利工程建设采取政府投入、农民投资投劳和社会资本投入相结合的方式。
县级以上政府应当建立稳定的农田水利建设投入保障机制，按照有关规定从国有土地出让收益（入）中计提一定比例资金专项用于农田水利建设。
“农田水利事业是基础性公益事业。发展农田水利，实行以政府为主导、农民等生产经营主体和社会组织共同参与的方针，坚持统筹规划、因地制宜、节水高效、建管并重的原则。”意见稿称。
中国国务院总理李克强去年11月表示，水利建设要更多运用市场机制。在加大政府投入、盘活存量的同时，创新投融资机制，敞开大门鼓励社会资本投入，积极推行政府与私营部门合作等模式，让民间资本大显身手。
意见稿同时明确了管理主体，政府投资建设的大中型农田水利工程，由县级以上政府按照工程管理权限确定的管理单位负责运行管理和维护；农民、专业大户、家庭农场、企业和其他社会资本投资建设的农田水利工程，由投资者或者其委托的单位负责运行管理和维护；农村土地承包经营权依法流转的，应当同时明确该土地上农田水利工程的运行管理和维护责任。
此外，农田水利工程供水实行有偿使用、计量收费制度，尚不具备计量收费条件的地区，可以按照农田灌溉实际受益面积收费。逐步推行定额内用水享受优惠水价、超定额用水累进加价的农业水价制度。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率