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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月26日

路透伦敦1月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           236,850            +1,700
    锡            11,950               -40
    铅           215,050               -50
    锌           643,300            -2,475
    铝         4,080,925            -5,250
    镍           424,344            +1,308
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         80,300              -120
    
    注：NASAA为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 白云)
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