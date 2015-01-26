版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 17:42 BJT

德国经济：2015年开局良好，受益于油价及欧元走低--IFO经济学家

路透慕尼黑1月26日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一向路透表示，德国经济2015年开局良好，产业受益于油价下跌及欧元贬值，并称他认为目前前路没有阴霾。

德国1月Ifo企业景气判断指数为106.7，为7月以来最高，路透调查预估为106.3。

沃拉博并表示，欧洲央行量化宽松计划的效果尚未反映到Ifo这项调查，希腊情势对德国经济的可能影响仍有待观察。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐