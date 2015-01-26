背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温。
根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有21.57亿美元，另有1亿澳元国际债发行。
2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2014年来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期
2015年
*2015.02 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.12%) 30
*2015.01 法国兴业银行 0.45亿澳元 0%(4.92%) 20
0.55亿澳元 0%(5.00%) 30
2015.01 孟山都 3.65亿美元 4.3% 30(NC2)
2015.01 渣打银行(香港) 5.00亿美元 0%(4.35%) 30(NC1)
2015.01 中国信托银行 2.57亿美元 0%(4.12%) 30(NC2)
2015.01 HSBC Bank Plc 2.20亿美元 0%(4.00%) 30(NC1)
2015.01 骏懋银行 3.15亿美元 0%(4.35%) 30(NC5)
2015.01 HKT CAPITAL 3.00亿美元 0%(4.60%) 15(NC5)
2015.01 瑞士银行伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC1)
2014年
2014.12 RBC伦敦分行 1.70亿美元 0%(4.10%) 30
2014.12 渣打国际商银 2.00亿美元 4.5% 10
2014.12 Nomura International 1.55亿美元 0%(4.83%) 30(NC1)
Funding Pte.
2.20亿美元 0%(4.80%) 30(NC3)
2014.12 法国CIC 1.50亿美元 0%(4.55%) 30(NC1)
(Credit Industriel et Commercial)
2014.12 摩根士丹利 0.65亿美元 0%(4.50%) 30
2014.12 法国Natixis 2.95亿美元 0%(4.67%) 30(NC5)
2014.12 彰化银行 1.40亿美元 0%(4.24%) 20(NC2)
1.00亿美元 0%(4.20%) 20(NC3)
2.60亿美元 0%(4.15%) 20(NC5)
2014.12 台湾银行 4.40亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 马来亚银行(MBB) 5.00亿美元 0%(4.57%) 30(NC5)
2014.11 荷兰水利银行(NWB) 2.50亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 第一银行 1.40亿美元 0%(4.10%) 20(NC2)
1.60亿美元 0%(4.07%) 20(NC5)
2014.11 中国信托银行 0.30亿美元 0%(4.16%) 22
7.13亿美元 0%(4.50%) 30
2014.11 台湾银行 1.00亿美元 0%(4.00%) 20
4.80亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 RBI 0.75亿美元 0%(5.00%) 30
(Raiffeisen Bank International)
2014.11 兆丰国际商银 0.90亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 0.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.75亿美元 0%(4.35%) 30
兆丰国际商银 0.75亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30
2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0%(4.60%) 30
2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0%(4.72%) 30
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0%(5.00%) 30
Funding Pte.
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日(NC12)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0%(6.52%) 30
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0%(4.75%) 30
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0%(4.75%) 30
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0%(4.57%) 30
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0%(4.53%) 30
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0%(4.45%) 30
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0%(4.66%) 30
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0%(4.60%) 30
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0%(4.70%) 30
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0%(4.88%) 30
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0%(4.96%) 30
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0%(4.73%) 30
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0%(4.87%) 30
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0%(4.95%) 30
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0%(4.90%) 30
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0%(4.5%) 20
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
注：1. * 表新增发行
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率