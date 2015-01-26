中国金融：上海银监局要求辖区银行进行涉房贷款全产业链压力测试

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 上海银监局近期下发通知称，将对辖区商业银行房地产贷款实施全产业链压力测试，并对大型房企集团辖区外融资开展监测。
通知表示，辖区商业银行要开展“由房地产到上下游、由信贷到非信贷、由表外到表内”的全口径压力测试；并对大型房地产企业集团和房地产异地贷款、异地信托、商业综合体贷款持续开展监测，防范异地风险传染。
“严格执行房地产信贷风险防范和管理要求，提升风险集中和演变趋势的识别预判能力。”通知称。
通知并称，今年还将研究健全房地产贷款集中度、差异化项目资本金比例、住房按揭贷款人还款能力贷前压力测试等风险防范机制。
在不良贷款防控方面，通知称，辖区商业银行要充分利用呆坏账核销条件放宽、市场参与者增多以及当前利润、拨备‘双高’有利时机，及时核销、盘活、重组和转化存量不良贷款。
上海银监局表示，辖区商业银行要按月预测不良贷“双控”情况，按季汇总不良贷款风险处置情况，确保2015年全年不良双控目标。
在此前银监会工作会上，银监会主席尚福林指出，当前银行业信用风险突出表现是逃贷、倒贷、骗贷和抽贷等问题。银行机构要避免一刀切式的抽贷，造成企业资金链断裂；此外，要切实防范化解抵押品价值波动风险。 (完) (发稿 李铮; 审校 李贺/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率