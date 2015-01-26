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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 17:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1253 1.1207 +0.41 -6.98 1.2097

美元/日圆 118.27 117.74 +0.45 -1.18 119.68

欧元/日圆 133.09 132.02 +0.81 -8.07 144.77

美元/瑞郎 0.8863 0.8803 +0.68 -10.84 0.9941

英镑/美元 1.5008 1.4987 +0.14 -3.63 1.5573

美元/加元 1.2468 1.2418 +0.40 +7.32 1.1618

澳元/美元 0.7906 0.7904 +0.03 -3.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7445 0.7450 -0.07 -4.51 0.7797

欧元/瑞郎 0.9975 0.9863 +1.14 -17.05 1.2026

欧元/英镑 0.7496 0.7477 +0.25 -3.34 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3496 9.3429 +0.07 -1.26 9.4688

美元/挪威克朗 7.7557 7.7676 -0.15 +3.80 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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