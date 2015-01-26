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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 18:00 BJT

更正-希腊政经：独立希腊人党领袖称，左翼激进联盟党将与他们组建联合政府

“总理今天将与总统会面，准备宣誓就职，并将宣布政府组成人选。独立希腊人党将参加新政府。”

这些反对党结成联盟，标志着对于欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的憎恨把各方力量联合了起来。(完)

(编译 高琦/张涛；审校 艾茂林/王兴亚)
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