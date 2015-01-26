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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 17:54 BJT

重发-英国经济：通胀率2016年底可能超过央行目标--央行官员福布斯

(重发跟上红条)

路透伦敦1月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示：

* 曾抑制生产力增长的关键因素目前可能已消退

* MPC对劳力供应的看法或许过于乐观

* 各种情景假设暗示，有可能较预期提前升息

* 存在通胀率在2016年底超过2%目标的风险(完)
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