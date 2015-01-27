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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 16:52 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业卖超1亿台币

路透台北1月27日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
13 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     25.50     26.50        -1.00
     票券业      1.00         0        +1.00
     证券业      8.00      8.00            0
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