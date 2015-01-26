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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 17:46 BJT

国际油市：阿联酋经济部长预计油价将从年中开始反弹

路透阿布扎比1月26日 - 阿联酋经济部长Sultan bin Saeed al-Mansouri周一表示，预计油价将从年中开始反弹，同时也伴随着主要经济体的成长改善。

“我预期到年中时候，油价应当开始有所回升，并且欧洲、美国和中国的经济料也将好转。”他在参加一金融会议的间隙对记者表示。

不过，Mansouri未详细阐述他为什么会认为油价将反弹。（完）

(编译 高琦 审校 张若琪)
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