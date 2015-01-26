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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 17:47 BJT

《汇市简讯》德国IFO数据强劲提振欧元/美元，但逢高卖出气氛浓厚

0916GMT，
    
    * 德国1月IFO企业景气判断指数升至106.7，略高于预估 
    * 强劲数据提振欧元/美元升越1.1250
    * 上升步伐缓慢，反映出倾向逢高卖出的看法增多
    * 希腊股市大跌，是对欧元的主要拖累
    * 欧元从低点1.1115反弹的1月22日高位在1.1280-90，为下一个较多
卖单区域。(完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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