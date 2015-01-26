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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 18:04 BJT

国际油市：布兰特原油较迪拜原油升水跌至逾三个月最低位

路透新加坡1月26日 - 路透数据周一显示，布兰特原油较迪拜原油升水跌至逾三个月最低位，潜在扩大了大西洋盆地原油运往亚洲的套利窗口。

3月布兰特-迪拜原油期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M报每桶1.38美元，较周五收盘价下滑0.05美元，为去年10月14日以来最窄。

交易商称，升水缩窄将促使亚洲炼油商从大西洋盆地产区买入更多与布兰特相关的原油，从而打压与迪拜报价关联的含硫品级原油和亚太生产的低硫原油的买需。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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