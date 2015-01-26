欧洲汇市：英镑兑美元攀升，受助于英国央行官员言论

那让英国央行得以在更长时间维持低利率，且使英镑过去几个月来受挫。但交易商表示，最新的评论帮助恢复英镑需求。

英镑/美元 上涨0.15%，报1.5015。英镑/欧元 微幅走跌，报0.7490英镑，盘中稍早一度触及0.7406英镑的七年高位。

欧洲央行上周宣布逾1万亿欧元的购债计划，规模大于预期，与预计将收紧政策的英国央行形成对比。

交易商表示，那应会使得欧元若出现反弹，都不会持久。

“尽管英国还有些政治面风险，但英镑表现将继续好于欧元，”ING首席汇市策略师Chris Turner称。“年底目标(每欧元)0.74英镑已经达到，我们将下修预估。”一些银行已在下修欧元/英镑预估。最新加入这个行列的是瑞银集团。

“我们将三个月后欧元/英镑预估(从之前的0.77英镑)调整为0.75英镑，反映规模大于预期的欧洲央行量化宽松计划。”分析师Geoffrey Yu在一份报告中指出。他补充表示，如果英国短期利率继续反映升息机率，英镑可能上扬。(完)

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