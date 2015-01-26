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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 18:00 BJT

中港个股：长城汽车去年净利下降2%，因大幅增加研发投入--业绩快报

路透香港1月26日 - 中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司 周一称，去年净利同比下降2%，因大幅增加研发投入。

该公司的业绩快报显示，按中国会计准则，2014年1-12月净利为80.52亿元人民币，2013年则为82.24亿元；期内每股收益2.65元。

公司表示，去年营业收入同比增长10.23%至625.91亿元，但由于研发投入大幅增长，使净利润略有下降。

公司并称，虽然期内整体销量略有下降，但由于售价及毛利较高的SUV销售占比增长，尤其是H6的销售增长，公司的销售结构发生变化，从而带动收入增长。

长城汽车于本月初公布，2015年度的销量目标定为85万辆，较2014年总销量73.08万辆，增长约16%。

其H股周一收跌1.04%，报42.65港元；其A股则持平于44.1元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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