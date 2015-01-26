中港个股：长城汽车去年净利下降2%，因大幅增加研发投入--业绩快报

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司 周一称，去年净利同比下降2%，因大幅增加研发投入。
该公司的业绩快报显示，按中国会计准则，2014年1-12月净利为80.52亿元人民币，2013年则为82.24亿元；期内每股收益2.65元。
公司表示，去年营业收入同比增长10.23%至625.91亿元，但由于研发投入大幅增长，使净利润略有下降。
公司并称，虽然期内整体销量略有下降，但由于售价及毛利较高的SUV销售占比增长，尤其是H6的销售增长，公司的销售结构发生变化，从而带动收入增长。
长城汽车于本月初公布，2015年度的销量目标定为85万辆，较2014年总销量73.08万辆，增长约16%。
其H股周一收跌1.04%，报42.65港元；其A股则持平于44.1元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率