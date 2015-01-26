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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 18:06 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月26日

路透香港1月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    124.13亿元人民币（已用4.5%）      98.47亿元人民币（已用6.2%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   137,526,902      266,972,510        404,499,412
   3    大秦铁路                    96,016,968       46,815,963        142,832,931
   4    天士力                     112,969,561       19,644,782        132,614,343
   5    青岛海尔                   101,735,666       14,979,593        116,715,259
   6    贵州茅台                    78,096,855       10,436,644         88,533,499
   7    宇通客车                    70,813,930       14,696,566         85,510,496
   8    招商银行                    56,578,460       28,817,474         85,395,934
   9    上汽集团                    28,057,118       55,495,161         83,552,279
  10    中国人寿                    54,480,653       24,426,231         78,906,884
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                   84,968,820      14,457,840       99,426,660
   2    东风集团股份                   63,026,400               -       63,026,400
   3    上海电气                       41,016,620      14,857,760       55,874,380
   4    海通证券                       51,389,720       2,326,240       53,715,960
   5    紫金矿业                       44,481,880       2,041,600       46,523,480
   6    中国北车                       37,973,860       7,019,300       44,993,160
   7    中国南车                       30,009,910       9,147,650       39,157,560
   8    腾讯控股                       13,362,050      19,011,230       32,373,280
   9    中煤能源                       28,335,650       3,766,910       32,102,560
  10    恒大地产                       29,877,670         752,140       30,629,810
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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