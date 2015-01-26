表格：沪港通市场数据摘要--1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 124.13亿元人民币（已用4.5%） 98.47亿元人民币（已用6.2%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 137,526,902 266,972,510 404,499,412 3 大秦铁路 96,016,968 46,815,963 142,832,931 4 天士力 112,969,561 19,644,782 132,614,343 5 青岛海尔 101,735,666 14,979,593 116,715,259 6 贵州茅台 78,096,855 10,436,644 88,533,499 7 宇通客车 70,813,930 14,696,566 85,510,496 8 招商银行 56,578,460 28,817,474 85,395,934 9 上汽集团 28,057,118 55,495,161 83,552,279 10 中国人寿 54,480,653 24,426,231 78,906,884 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 84,968,820 14,457,840 99,426,660 2 东风集团股份 63,026,400 - 63,026,400 3 上海电气 41,016,620 14,857,760 55,874,380 4 海通证券 51,389,720 2,326,240 53,715,960 5 紫金矿业 44,481,880 2,041,600 46,523,480 6 中国北车 37,973,860 7,019,300 44,993,160 7 中国南车 30,009,910 9,147,650 39,157,560 8 腾讯控股 13,362,050 19,011,230 32,373,280 9 中煤能源 28,335,650 3,766,910 32,102,560 10 恒大地产 29,877,670 752,140 30,629,810 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150126)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率