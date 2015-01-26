香港个股：阿里巴巴影业获影星赵薇斥资近31亿港元入股成第二大股东

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 香港联交所资料显示，中国著名女影星赵薇及其丈夫黄有龙于去年底斥资近31亿港元，买入阿里巴巴影业 的9.18%已发行股本，成为公司第二大股东。
联交所的权益披露资料显示，赵薇及黄有龙去年12月20日（周六）在场外按每股平均价1.6港元在场内购入逾19.3亿股阿里巴巴影业股份。
阿里巴巴影业股份于去年12月22日（周一）复牌，公司当天傍晚发出公告，宣布中国知名武打演员李连杰由独立非执行董事调任非执行董事，另委任《英才》杂志社社长宋立新为独立非执行董事。
在复牌前该公司曾停牌近四个月，因阿里巴巴集团 去年初以62.44亿港元认购文化中国扩大后已发行股本的60%，并改名为阿里巴巴影业后，新管理层发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。其后公司公布，去年上半年净亏损4.43亿港元。
该股今天收低1.26%，报1.57港元，过去一个月累计涨6.7%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率