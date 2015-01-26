重温稿-《中国新债预测》国开行四期新债需求稳定，料收益率落在二级水平

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 招标品种：2015年第一期、2014年第27、28和29期增发债
* 期限及金额上限： 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元
* 招标时间: 3/5年：1月27日上午9:30-10:30；7/10年：上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 3.66%-3.79%；3.73%-3.88%；3.79%-3.90%；3.80%-3.90%
* 预测均值: 3.72%；3.78%；3.83%；3.84%
路透上海1月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3-10年四期新债。路透调查显示，年初配置盘需求仍存，加之今日公开市场新增逆回购需求申报，带动乐观情绪，新债需求总体稳定。但近期二级市场利率连续下跌已至低位，下行空间有限，料明日新债中标收益率整体持平于二级市场。
上述四期债中标收益率预测均值分别为3.72%；3.78%；3.83%；3.84%。
交易员认为，在全球宽松的大背景下，今日央行增加公开市场28天逆回购需求申报，机构的乐观情绪有所提振，加之年初新债的配置需求本就存在，所以料明日新债需求将比较稳定。
中标利率方面，交易员们认为，近期二级市场利率已经下跌至阶段性低位，继续下行动力缺乏，这或将制约新债中标收益率进一步下探，料将落在二级水平附近。
华东一利率互换交易员表示，受到公开市场增加28天逆回购需求申报影响，今日利率互换和现券中长端收益率已有所下行，但仍需谨慎关注明日央行公开市场操作。
但华南一现券交易员也指出，“近期二级市场（收益率）已经下跌不少，现券收益率下行缺乏方向，除非公开市场利率调整。”
随着春节长假渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时资金供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。
中国银行间市场周一中长债收益率及IRS(利率互换)均下行，本周公开市场需求申报增加了28天期逆回购新品种，央行为防止春节备付导致资金面波动或将提前释放流动性，令市场信心再受鼓舞。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7301%、3.7718%、3.8490%和3.8108%。
上周二国开行招标的1、3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6878%，3.7393%，3.7880%，3.9236%，3.9403%。
明日招标国开行新债为该行2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债;票面利率依次为3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。
具体发行条款如下：
2014年第27、28、29期和2015年第1期增发债
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发行上限 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：1月27日上午9:30-10:30
7/10年：1月27日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1月29日
起息日 3年：2015年1月8日
5/7/10年：2014年11月20日
分销期 1/21-1/22
上市日 2月4日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率