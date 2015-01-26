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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行四期新债需求稳定，料收益率落在二级水平

* 招标品种：2015年第一期、2014年第27、28和29期增发债

* 期限及金额上限： 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元

* 招标时间: 3/5年：1月27日上午9:30-10:30；7/10年：上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.66%-3.79%；3.73%-3.88%；3.79%-3.90%；3.80%-3.90%

* 预测均值: 3.72%；3.78%；3.83%；3.84%

路透上海1月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3-10年四期新债。路透调查显示，年初配置盘需求仍存，加之今日公开市场新增逆回购需求申报，带动乐观情绪，新债需求总体稳定。但近期二级市场利率连续下跌已至低位，下行空间有限，料明日新债中标收益率整体持平于二级市场。

上述四期债中标收益率预测均值分别为3.72%；3.78%；3.83%；3.84%。

交易员认为，在全球宽松的大背景下，今日央行增加公开市场28天逆回购需求申报，机构的乐观情绪有所提振，加之年初新债的配置需求本就存在，所以料明日新债需求将比较稳定。

中标利率方面，交易员们认为，近期二级市场利率已经下跌至阶段性低位，继续下行动力缺乏，这或将制约新债中标收益率进一步下探，料将落在二级水平附近。

华东一利率互换交易员表示，受到公开市场增加28天逆回购需求申报影响，今日利率互换和现券中长端收益率已有所下行，但仍需谨慎关注明日央行公开市场操作。

但华南一现券交易员也指出，“近期二级市场（收益率）已经下跌不少，现券收益率下行缺乏方向，除非公开市场利率调整。”

随着春节长假渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时资金供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。

中国银行间市场周一中长债收益率及IRS(利率互换)均下行，本周公开市场需求申报增加了28天期逆回购新品种，央行为防止春节备付导致资金面波动或将提前释放流动性，令市场信心再受鼓舞。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7301%、3.7718%、3.8490%和3.8108%。

上周二国开行招标的1、3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6878%，3.7393%，3.7880%，3.9236%，3.9403%。

明日招标国开行新债为该行2015年第一期 、2014年第27期 、28期 和29期 增发债;票面利率依次为3.85%、4.08%、4.18%及4.22%。

具体发行条款如下：

2014年第27、28、29期和2015年第1期增发债

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发行上限 3/5年60亿元；7年50亿元;10年70亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：1月27日上午9:30-10:30

7/10年：1月27日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月29日

起息日 3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/21-1/22

上市日 2月4日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 林高丽)
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