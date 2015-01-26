路透基点：顶新集团旗下顶率清偿贷款，银行团撤回法律行动--TRLPC

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾顶新集团 旗下顶率开发一笔70亿台币贷款12月违约，顶率清偿后，联贷银行团撤回 土地假扣押声请等法律行动。 顶新发言人贾先德证实，顶新从海外筹集资金，协助清偿顶率开发的 债务。 他表示，这是为了尊重银行团，避免耗费司法资源，但并未详细说明 上周四向银行团偿付多少。 联贷案牵头行兆丰国际商银的发言人证实，将撤回法律行动。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。