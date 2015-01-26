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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 18:13 BJT

路透基点：顶新集团旗下顶率清偿贷款，银行团撤回法律行动--TRLPC

路透1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾顶新集团
旗下顶率开发一笔70亿台币贷款12月违约，顶率清偿后，联贷银行团撤回
土地假扣押声请等法律行动。
    
    顶新发言人贾先德证实，顶新从海外筹集资金，协助清偿顶率开发的
债务。
    
    他表示，这是为了尊重银行团，避免耗费司法资源，但并未详细说明
上周四向银行团偿付多少。
    
    联贷案牵头行兆丰国际商银的发言人证实，将撤回法律行动。(完)
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