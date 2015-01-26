国际油市：380-cst燃料油升水下跌，因标购数量与需求降低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡1月26日 - 380-cst燃料油升水周一下滑，因之前浮现的 强劲标购数量减少，且市场买兴不高，船用燃料油需求走弱。 路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.30美元，每吨较新加坡现 货报价高出1.50美元。 “市场上没有足够的力度，”一位驻新加坡的交易员说。 周一现货交易时段最强劲的标购来自于BP，价格为每吨贴水2美元， 高于上周五的每吨1.50美元。 原油市场下滑也打压船用燃料油市场人气，促使买家推迟采购。 “布兰特原油今天下跌，许多人持看空的观点。”另一位驻新加坡的 燃料油交易员表示。 韩国Western Power在官网上表示，正在寻购总共9万吨高硫的燃料油 ，船期为3月1-5以及10-14日。两笔标购的规模均为4.5万吨，将在1月30 日关闭。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率