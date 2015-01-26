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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 18:42 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水下跌，因标购数量与需求降低

路透新加坡1月26日 - 380-cst燃料油升水周一下滑，因之前浮现的
强劲标购数量减少，且市场买兴不高，船用燃料油需求走弱。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.30美元，每吨较新加坡现
货报价高出1.50美元。
    
    “市场上没有足够的力度，”一位驻新加坡的交易员说。
    
    周一现货交易时段最强劲的标购来自于BP，价格为每吨贴水2美元，
高于上周五的每吨1.50美元。
    
    原油市场下滑也打压船用燃料油市场人气，促使买家推迟采购。
    
    “布兰特原油今天下跌，许多人持看空的观点。”另一位驻新加坡的
燃料油交易员表示。
    
    韩国Western Power在官网上表示，正在寻购总共9万吨高硫的燃料油
，船期为3月1-5以及10-14日。两笔标购的规模均为4.5万吨，将在1月30
日关闭。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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