国际油市：380-cst燃料油升水下跌，因标购数量与需求降低

路透新加坡1月26日 - 380-cst燃料油升水周一下滑，因之前浮现的 强劲标购数量减少，且市场买兴不高，船用燃料油需求走弱。 路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.30美元，每吨较新加坡现 货报价高出1.50美元。 “市场上没有足够的力度，”一位驻新加坡的交易员说。 周一现货交易时段最强劲的标购来自于BP，价格为每吨贴水2美元， 高于上周五的每吨1.50美元。 原油市场下滑也打压船用燃料油市场人气，促使买家推迟采购。 “布兰特原油今天下跌，许多人持看空的观点。”另一位驻新加坡的 燃料油交易员表示。 韩国Western Power在官网上表示，正在寻购总共9万吨高硫的燃料油 ，船期为3月1-5以及10-14日。两笔标购的规模均为4.5万吨，将在1月30 日关闭。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)