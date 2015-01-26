马来西亚期市：棕榈油跌至五周最低，因需求低迷

路透吉隆坡1月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日下滑，跌 至近五周最低，因主要进口国需求低迷，引发了对于未来几个月食用和燃 料用棕榈油需求或将继续下滑的担忧。 1月15日时，棕榈油价格较12月上涨了14%至六个月高位每吨2,394马 币，之前雨季洪水影响了马来西亚部分地区的生产。 不过市场参与者表示，对灾害的担忧降温，即便种植园预计本月产量 大幅下滑，印度、中国和欧洲需求下降，以及原油价格下跌也能与之抵消 。 一家外国经纪商的交易员说：“产量暂时下降，不过将很快再度上升 ，人们担心需求怎样，因经济增长低迷。” “我们不知道中国的进口是否会等于还是低于去年。生物燃料需求不 咋样，生物柴油无法提振市场。” 棕榈油指标4月合约 收低2.5%，报每吨2,175林吉特，尾盘 触及12月23日以来最低2,170马币。 据船货调查机构ITS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少 17.7%至886,189吨。 而据另一家船货调查机构SGS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月 同期下滑19.0%至877,730吨。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)