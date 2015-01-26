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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 19:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至五周最低，因需求低迷

路透吉隆坡1月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日下滑，跌
至近五周最低，因主要进口国需求低迷，引发了对于未来几个月食用和燃
料用棕榈油需求或将继续下滑的担忧。
    
    1月15日时，棕榈油价格较12月上涨了14%至六个月高位每吨2,394马
币，之前雨季洪水影响了马来西亚部分地区的生产。
    
    不过市场参与者表示，对灾害的担忧降温，即便种植园预计本月产量
大幅下滑，印度、中国和欧洲需求下降，以及原油价格下跌也能与之抵消
。
    
    一家外国经纪商的交易员说：“产量暂时下降，不过将很快再度上升
，人们担心需求怎样，因经济增长低迷。”
    
    “我们不知道中国的进口是否会等于还是低于去年。生物燃料需求不
咋样，生物柴油无法提振市场。”
    
    棕榈油指标4月合约 收低2.5%，报每吨2,175林吉特，尾盘
触及12月23日以来最低2,170马币。
 
    据船货调查机构ITS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月同期减少
17.7%至886,189吨。
    
    而据另一家船货调查机构SGS，马来西亚1月1-25日棕榈油出口较上月
同期下滑19.0%至877,730吨。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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