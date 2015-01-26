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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 19:26 BJT

欧洲政经：对希腊不会再进行债务重组，但债务展期有可能--德国政府

路透1月26日 - 德国政府发言人称

* 柏林将给予希腊下届政府配合

* 希腊新政府采取措施确保经济复苏的进展很重要

* 希腊新政府应该遵守已做的承诺

* 延长现有的对希腊援助计划当然是个选项

* 德国在希腊债务减免问题上的立场没有改变

* 合作的基础仍是，希腊自身努力前提下的欧盟与希腊团结一致。(完)
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