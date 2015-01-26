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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 19:44 BJT

欧洲政经：德国财长敦促希腊遵守已达成的协议

路透柏林1月26日 - 德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周一表示：

* 我们需要确保在应对欧元区危及时期所取得的成果

* 我们希望希腊新政府创造维持经济复苏的条件

* 我们主动提出与希腊政府合作，但希望他们能够遵守已达成的协议 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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