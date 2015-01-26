中国保险:安邦人寿保险获批出资5亿元成立基金管理公司--保监会

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 中国保监会周一公布，同意安邦人寿保险股份有限公司出资5亿元，设立安邦基金管理有限公司，出资额占比100%。
保监会网站刊登的公告并要求，安邦人寿应按照监管规定，定期向保监会报告非保险子公司情况和投资管理情况。
公告显示，下一步，安邦人寿应向中国证监会提出申请，履行设立基金管理公司的法定程序。
此外刊登在香港联交所公告显示，安邦人寿的母公司--安邦保险集团1月20日继续增持民生银行 A股；增持后，其持有民生银行股份占总股本比例为19.28%。
除民生银行外，安邦保险方面还持有金融街 、金地集团 、招商银行 等上市公司的大宗股份。（完）
参看细节，请点击中国保监会网站 here
(发稿 宿泱韫/李贺; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率