国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两日高点，台湾买兴浓厚

路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小升至每吨65美元的 两日高位，受助于台湾买兴旺盛。 台塑石化正在商谈买入3月上半月公开规格石脑油船货，该船货将运 抵麦寮。 相关结果目前尚不清楚，但交易员表示，成本加运费价(C&F)较日本 报价或在贴水5美元左右。受欧洲运至亚洲船货推迟影响，当前市场供给 偏紧。 一周前，台塑石化曾买入近15万吨2月下半月的石脑油，成本加运费 价较日本报价或在贴水12-15美元左右。 “价格不再是一周前的水平，对于卖方而言，市场已经改善。”一位 驻新加坡的消息人士表示。 台湾中油公司亦在市场寻求船期3月1-25日的全馏分石脑油船货以及2 月22-3月25日到港的重质石脑油船货，此次标购将在1月27日关闭。 维多从Totsa买入3月下半月的石脑油船货，报价为每吨423美元。(完 ) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)