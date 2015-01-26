版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 19:52 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两日高点，台湾买兴浓厚

路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小升至每吨65美元的
两日高位，受助于台湾买兴旺盛。
    
    台塑石化正在商谈买入3月上半月公开规格石脑油船货，该船货将运
抵麦寮。
    
    相关结果目前尚不清楚，但交易员表示，成本加运费价(C&F)较日本
报价或在贴水5美元左右。受欧洲运至亚洲船货推迟影响，当前市场供给
偏紧。
    
    一周前，台塑石化曾买入近15万吨2月下半月的石脑油，成本加运费
价较日本报价或在贴水12-15美元左右。
    
    “价格不再是一周前的水平，对于卖方而言，市场已经改善。”一位
驻新加坡的消息人士表示。
    
    台湾中油公司亦在市场寻求船期3月1-25日的全馏分石脑油船货以及2
月22-3月25日到港的重质石脑油船货，此次标购将在1月27日关闭。
    
    维多从Totsa买入3月下半月的石脑油船货，报价为每吨423美元。(完
)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐