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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 19:49 BJT

东南亚股市：多数下滑，印尼股市自上日纪录高点下跌

泰国军政府一位高级官员称，政府批准了泰国航空(Thai Airways)的
重组计划，以恢复赢利。
    
    泰国股市 下跌0.6%，回吐稍早的涨幅。
    
    Bank of Ayudhya 大跌13.8%，之前该行否认有关主要股东
三菱UFJ金融集团 增持该行股份并计划退市的报道。
    
    新加坡股市 和马来西亚股市 双双收低，其它股市则
削减涨幅，因希腊左翼激进联盟党(Syriza)赢得该国选举后，全球市场转
而谨慎。(完)
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