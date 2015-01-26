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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 19:48 BJT

欧洲政经：希腊必须解决赤字，实现对国际社会承诺--英国首相发言人

路透伦敦1月26日 - 英国首相卡梅伦发言人周一表示，希腊必须解决赤字问题，实现对国际上的承诺。(完)
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