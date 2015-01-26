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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 20:22 BJT

欧洲政经：希腊救助计划预计将被迫展期--欧元集团工作组主席

路透维也纳1月26日 - 欧元集团工作组主席Thomas Wieser周一表示，对希腊的救助计划料将不得不展期。(完)
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