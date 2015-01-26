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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 07:30 BJT

重温稿-中国保险:安邦人寿保险获批出资5亿元成立基金管理公司--保监会

路透北京1月26日 - 中国保监会周一公布，同意安邦人寿保险股份有限公司出资5亿元，设立安邦基金管理有限公司，出资额占比100%。

保监会网站刊登的公告并要求，安邦人寿应按照监管规定，定期向保监会报告非保险子公司情况和投资管理情况。 　　

公告显示，下一步，安邦人寿应向中国证监会提出申请，履行设立基金管理公司的法定程序。

此外刊登在香港联交所公告显示，安邦人寿的母公司--安邦保险集团1月20日继续增持民生银行 A股；增持后，其持有民生银行股份占总股本比例为19.28%。

除民生银行外，安邦保险方面还持有金融街 、金地集团 、招商银行 等上市公司的大宗股份。（完）

参看细节，请点击中国保监会网站 here

(发稿 宿泱韫/李贺; 审校 林高丽)
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