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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 21:01 BJT

美国经济：美元强势有利美国并反映了经济力道--财长杰克卢

路透布鲁塞尔1月26日 - 美国财政部长杰克卢周一表示，美元强劲有利于美国，且反映出美国经济的健康状况。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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