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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 22:58 BJT

美国热股：福特汽车去年在德国市场表现亮眼，股价上扬0.87%

路透1月26日 - 福特汽车 德国业务部门主管对杂志WirtschaftsWoche表示，去年福特的德国乘用车销量较之前一年增长6%，较整体市场成长率高出一倍。

福特汽车周一盘初上扬0.87%，报15.04美元 (完)
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