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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 22:57 BJT

美国热股：消息称三星将是下一代iPhone手机的主要处理器供应商

路透1月26日 - Maeil Business Newspaper援引业界不知名人士的话称，三星电子 将是苹果 下一代iPhone手机的主要处理器供应商。

苹果股价周五收报112.98美元，周一小涨0.4%，报113.41美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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