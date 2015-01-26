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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 22:51 BJT

美国热股：欧洲小股东致信甲骨文，对大股东埃利森的巨大森影响力表达不满

路透1月26日 - 两家欧洲养老基金向甲骨文 董事会致信，针对大股东埃利森在公司内部的巨大影响力表示不满，并敦促该公司允许外部股东能够在薪酬政策上有更大的发言权。

甲骨文周一盘初下跌0.65%，报43.9美元。 (完)
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