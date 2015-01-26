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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 22:00 BJT

欧洲政经：葡萄牙总理称希望希腊留在欧元区

路透1月26日 - 葡萄牙总理称：

* 希腊新政府必须完成与欧洲/IMF伙伴国的救援计划

* 已知希腊当选党派计划很难与欧盟规则调和

* 希望各方立场能调和，让希腊留在欧元区.(完)
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